親民黨 週三徵召宋選總統

親民黨週三將召開全國委員會議，通過徵召黨主席宋楚瑜參選總統的提案。（資料照）

2019-11-10 05:30:00

全國委員會議前 宋王相約確認彼此意願

〔記者陳昀／台北報導〕握有二○二○總統大選推薦權的親民黨至今未正式宣布參選人，據了解，親民黨週三將召開全國委員會議，通過徵召黨主席宋楚瑜參選總統的提案。前立法院長王金平與宋楚瑜也約定，週三前最後確認彼此意願，王宋兩人的互動也牽動大選走勢，但副手仍非王金平選項。

中選會公告十一月十八至廿二日受理總統、副總統選舉登記，親民黨雖遲遲沒有公布參選人，但宋楚瑜四度親征參選總統幾乎已成定局。宋日前接受專訪曾以「人民需要第三種選擇」、「答案好像呼之欲出了」，回應外界詢問是否參選總統；王金平上週與立法院國民黨團餐敘時也透露「宋楚瑜說要自己選」。宋楚瑜四度參選總統幾乎已成定局。

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親民黨組織部主任張碩文受訪指出，親民黨十三日將在台北市長榮桂冠酒店舉行全國委員會，黨中央正在通知全國委員出席，扣除不在國內者，預估能達過半出席率，至於是否參選總統，仍待宋楚瑜最後決定。

親民黨秘書長李鴻鈞受訪也表示，親民黨在等宋楚瑜的最後決定，「沒剩幾天了，很快會有答案」。

不少人建議找女性搭檔

黨務人士指出，自從鴻海創辦人郭台銘表明不參選之後，親民黨就是朝徵召宋楚瑜的方向努力，週三的議程也包含宋楚瑜參選總統的提案，決定是否徵召宋楚瑜，當天通過後很快會對外發布消息；至於副手人選，不少人建議找具財經背景的女性搭檔，仍待宋本人定奪。

王不會接受副手選項

另一位知情人士表示，王金平和宋楚瑜有約好，週一、週二就算沒有見面，也會用其他方式聯繫，最後把彼此意願表達清楚，但王金平唯一的目標還是選總統，就算宋楚瑜決定自己選，王金平也不會接受副手邀約。

外傳親民黨仍在醞釀「郭宋配」，張碩文指出，完全不知道流言從何而來，郭台銘早就對外宣布不參選二○二○總統，親民黨沒有「郭宋配」的打算，也不想消費郭台銘。李鴻鈞也說，對傳言一無所悉。

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