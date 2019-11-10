《嘉市》搶攻青年選票 王美惠競總成立青年事務部

國民黨立委參選人傅大偉（後排左三）搶攻年輕族群選票，催生嘉市青創基地。（記者丁偉杰攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕下屆嘉義市立委選戰加溫，藍綠選將搶攻年輕選票！民進黨王美惠昨天提出降低學雜費，幫助學子安心讀書、減輕就學負擔，更率先成立競選總部青年事務部，讓年輕人實質參與公共議題討論與決策；國民黨傅大偉則催生舊嘉義菸葉廠成為「青創基地」，號召企業家集資成立「創業基金」，以入股概念，提供青年創業資金。

王美惠青年事務部成立現場，昨聚集近百位嘉義青年，大家高舉「青年挺阿惠，前進新國會」、「台灣要贏、世代共贏」等標語，合唱「島嶼天光」，除以自身經歷發表看法，也透過黏貼嘉義牆，寫下「希望嘉義有很多工作機會」、「讓青年能夠更有能力做更多事」等字句，期許嘉義未來更好。

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王美惠：力攬青年參與公共議題討論與決策

王美惠說，從年輕時就 投入台灣民主運動，發現年輕人是社會進步很重要的力量，成立青年事務部要讓青年朋友在選舉過程中不再只是搖旗吶喊，而是實質參與公共議題討論與決策，她將把有共同理想的年輕朋友聚集起來，為嘉義做更多事；青年事務部主任林煒軒說，未來會在各街頭宣講，定期舉辦公共論壇，以年輕人角度討論公共政策。

王美惠更關心青年學子就學問題。她認為，政府已著手推動相關措施，減輕大學生就學壓力，在少子化及物價波動的壓力下，國內的學費制度應朝向漸進式的「免學費」發展，教育政策應務實地前進，而非一蹴可及，承諾當選力促教育部朝此方向進行全盤規劃。

傅大偉：推動菸葉廠成為「青創基地」

傅大偉則主張，推動舊嘉義菸葉廠成為「青創基地」，打造為創業資訊大平台，販售文創商品及美食等，不定期舉辦「就業、創業博覽會」及研討講座，吸引更多青年返鄉創業及在地就業。

傅大偉也說，年輕人購屋不易，政府應興建「青年宅」，提供首次購房的年輕人優惠購屋條件，將爭取每月三千元的孕母營養津貼，減輕孕婦經濟負擔，從肚中開始培育未來的國家主人翁。

民進黨立委參選人王美惠（前排右三）與嘉義青年高呼「台灣要贏、世代共贏」。（記者丁偉杰攝）

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