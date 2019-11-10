高雄》立委許智傑競總成立 賴神、花媽站台

尋求三連霸的民進黨立委邱議瑩昨天成立競選總部，準備限量的特製水果珍奶。（記者黃佳琳攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者陳文嬋、黃佳琳／高雄報導〕高市鳳山區民進黨立委許智傑競選總部昨天成立，湧入一萬人潮擠爆現場，黨內大咖雲集力挺，展現民進黨團結氣勢，民進黨主席卓榮泰號召大家打敗韓國瑜，明年用選票封住他黑白講的嘴，並宣布這次選戰四大戰略「守住北台，國會過關」、「守住南台，守住大台灣」、「贏得中部，對抗中國」、「看好花東，就可以翻轉台灣」。

許智傑競選總部昨成立，黨內包括總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德、行政院副院長陳其邁、卓榮泰等人均到場力挺，現場熱鬧滾滾。

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卓榮泰昨晚火力全開，他一上台就問支持者「鳳山還有韓流嗎？」卓榮泰稱現在沒有，以後也應該不會有，因為現在就要打敗韓國瑜，明年就沒有了。

邱議瑩競總開張 端水果珍奶

另外，尋求三連霸的民進黨立委邱議瑩昨天也成立競選總部，卓榮泰等大咖到場加持，卓榮泰更發下豪語，稱要求高雄八席立委「全壘打」，高雄八席全壘打不是「信心」，而是「決心」。

為替農民找出路，邱議瑩特地準備限量水果珍奶，讓來參加的民眾品嘗，三千杯瞬間被拿光；邱議瑩說，她的選區是高雄農業重鎮，屏科大研發出的專利水果珍奶，選用高雄當季水果製作好吃的即食珍珠，香蕉及火龍果口味的珍珠，吃得到香蕉的甜味及火龍果的顆粒，未來如果能技轉成功，相信水果珍珠有機會成為台灣耀眼的國際之光。

立委許智傑（前右三）昨成立競選總部，前行政院長賴清德（前右二）力挺。（記者陳文嬋攝）

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