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小英輔選 喊台灣要贏、板橋要先贏
2019-11-10 05:30:00
〔記者周湘芸／新北報導〕尋求連任的新北市第七選區（板橋東區）民進黨立委羅致政與總統蔡英文聯合競選總部昨成立，蔡英文表示，板橋是她熟悉的地方，也是選戰的指標地區，「若板橋會贏，全國就會贏；若立委羅致政、張宏陸當選，蔡英文就會當選；所以台灣要贏，板橋就要先贏。」
蔡英文昨一早出席第一銀行在板橋運動場舉行的一二○週年慶祝運動大會，隨後出席一旁的聯合競總成立大會，現場擠滿支持者，氣氛熱鬧；蔡英文表示，當年選新北市長，走遍板橋大街小巷、菜市場，羅致政擔任她的競總發言人，選舉結束後留在板橋深耕，為民服務。
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蔡英文推薦羅致政是國際政經專家，也在中央爭取許多經費照顧板橋，包括前瞻基礎建設經費、學校軟硬體設備等；板橋是選戰指標，「若板橋會贏，全國就會贏。」；若立委羅致政、張宏陸當選，蔡英文就會當選；所以台灣要贏，板橋就要先贏。」