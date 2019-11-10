事務官到選舉場合 侯友宜：立即調職

2019-11-10 05:30:00

〔記者何玉華、陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜在完成市政總質詢、向議會報告明年度總預算案後，昨開始輔選行程，他強調「行政中立」，因此會利用假日或下班時間輔選，但不希望看到事務官、尤其是身為幹部的長官，出現在選舉場合，「如果看到，隔天立即調職」；至於與韓國瑜合體的時間，侯友宜說「碰得上，碰；碰不上，就隨緣」。

輔選行程不使用公務車

侯友宜第一站為同為警察出身的第六選區（板橋西區）國民黨提名人林國春站台，接著前往淡水出席洪孟楷競總成立大會，傍晚陪第七選區（板橋東區）的柯志恩掃街；除了維護安全的隨扈，沒有市府人員到場，也沒有使用市府配給的公務車。侯友宜強調，自己過去當事務官，嚴守行政中立，他會以身作則。

請繼續往下閱讀...

不用認為市長到也要到

侯友宜說，他會利用假日或下班的餘裕時間輔選，但不希望看到事務官、尤其是身為幹部的長官，出現在選舉場合，「如果看到，隔天立即調職」，不用認為市長到，他們也要到；雖然事務官在假日、下班後各有政黨屬性，也能參與政黨活動，但在選舉期間，他會以「行政中立」的嚴格標準檢驗，希望事務官好好拚市政，把市政做好。

另外，國民黨總統提名人韓國瑜預計十六、十七日到新北市。侯友宜表示，不知道韓國瑜什麼時間來，這兩天不但市政行程很忙，也有立委參選人已邀約，他必須去幫忙，與韓國瑜「碰得上，碰；碰不上，就隨緣」，還是以市長的角色拚市政優先，他不會忘了自己（政黨）的角色，會把兩個角色做好，但最重要的角色還是市長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法