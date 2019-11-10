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賴惠員、蔡育輝 成立後援會拚場

總統蔡英文、立委參選人賴惠員柳營區後援會成立，賴惠員政見牌一字排開。（記者楊金城翻攝）

總統蔡英文、立委參選人賴惠員柳營區後援會成立，賴惠員政見牌一字排開。（記者楊金城翻攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南市立委第一選區選戰加溫，民進黨賴惠員昨成立蔡英文賴惠員柳營後援會，國民黨蔡育輝成立學甲後援會，雙方拚場，人氣都不錯。

「總統蔡英文、立委參選人賴惠員」柳營區後援會昨天成立，賴惠員提出政見，主張政府在溪北設立「冷鏈及農產運銷中心」、輔導農民建立品牌、設產銷獎勵制度，幫助青農返鄉、幫助農業開創新出路，讓溪北這座「豐盛之城」找回過去的光榮。

包括市長黃偉哲、嘉義縣立委蔡易餘、市議員沈家鳳等人為賴惠員站台助選，鄉親來了超過六百人為蔡英文、賴惠員加油。

蔡育輝成立學甲後援會則有後援會主委王文宗、韓國瑜南部競選總部副執行長謝龍介、市議員尤榮智、方一峰等人來站台，在艱困的第六選區挑戰王定宇的洪秀柱還抽空來助選，支持者高舉小國旗形成紅色旗海。

蔡育輝提出提高收購農糧數量與價錢、建立農漁產銷平台、長照納入健保、一例一休、軍公教年金再修法等政見，他說，他擔任五屆市議員，已做好準備前進國會，盼鄉親給他機會奉獻溪北、建設溪北。

國民黨立委參選人蔡育輝成立學甲後援會。 （記者楊金城翻攝）

國民黨立委參選人蔡育輝成立學甲後援會。 （記者楊金城翻攝）

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