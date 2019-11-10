王定宇就戰鬥位置 成立兩競總

立委王定宇（左二）成立關廟、龍崎聯合競選總部，民進黨主席卓榮泰（左一）與市長黃偉哲（右二）聯手造勢。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕尋求連任的民進黨第六選區立委王定宇，昨天成立仁德、關廟龍崎兩處競選總部，現場擠滿支持者，展現高人氣；黨主席卓榮泰南下助講，面對國民黨前主席洪秀柱的挑戰，他呼籲鄉親力挺王定宇與總統蔡英文，一舉「雙殺」藍營的兩個總統級候選人。

太陽花學運領袖林飛帆，擔任民進黨副秘書長後，昨天首度返回故鄉助選，第一場就為王定宇站台。

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黃偉哲授旗 推崇王的表現

蔡英文王定宇仁德聯合競選總部由市長黃偉哲授旗，他推崇王四年來的表現，沒有辜負鄉親的期待，是台灣國會議員的模範。

政論節目名主持人鄭弘儀也應邀助講，質疑洪秀柱為了立委選票，暫將一中同表藏起來；到場站台的還有漫畫、美食作家魚夫，他稱讚王定宇實事求是，真正深耕地方。

關廟龍崎聯合競選總部成立時，卓榮泰指出，國民黨雖然看得起王定宇，派了洪秀柱南征，但台南鄉親不會接受一中同表、一國兩制，甚至台灣方案的，只有堅定支持長期以來努力做事，擁護台灣主權、台灣價值的王定宇。

卓榮泰批評洪秀柱為了選立委，暫時不講一中同表，如同韓國瑜，老是說謊。

王定宇說，南關線有民主聖地之稱，緊鄰東區的仁德，是守護民主聖地的第一線，懇請大家全力拉票。

郭國文 成立山區聯合總部

至於民進黨第二選區立委參選人郭國文，昨天也在玉井成立山區聯合競選總部暨後援會，黃偉哲、林飛帆都到場助選，象徵野百合與太陽花等學運世代的齊聚。

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