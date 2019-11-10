陳菊籲挺小英連任 延續長照

總統府秘書長陳菊呼籲新住民姊妹力挺蔡英文連任。 （記者黃明堂攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣小英姊妹會暨新住民姊妹會昨天成立，總統府秘書長陳菊到場呼籲姊妹們力挺總統蔡英文及立委劉櫂豪連任，延續國家照顧老人的長照政策。

小英台東姊妹會成立

成立大會在娜路彎大酒店舉行，數百位婦女及新住民姊妹到場相挺。陳菊說，女人的一輩子都在照顧家人，照顧子女、丈夫還有長輩，但到自己老了，常覺得很孤單。蔡英文總統的長照政策，讓國家來承擔更多照顧老人的責任。

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陳菊說，原本政府的長照預算只有四十億元，但今年增加為十倍，達到四百億，讓占台灣人口百分之十五的老年人，可以有老年同伴一起聊天，感覺不孤單，也更有尊嚴。

陳菊也說，蔡英文有客家血統，也有四分之一原住民血統，集合河洛、客家及原住民於一身，台灣過去都沒有原住民及客家人當總統，但在小英身上都有了，她是帶領台灣社會走向多元社會的最好領導者。

劉櫂豪則說，今年三月他陪總統蔡英文出訪馬紹爾群島，好不容易被總統秘書告知，總統有卅分鐘的空檔可以接見他，他很高興，準備了很多要爭取的事項要當面說，但他一推開房間，卻見總統竟然邊吃泡麵、邊看氣候變遷資料及講稿，一邊還準備要聽他說話，但看到總統為外交拚到這樣子，他只說一句「總統加油」！

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