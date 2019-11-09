學者︰中國藉26條影響台商投票

中華亞太菁英交流協會昨舉辦「廿六條措施：惠台還是利中？」座談會。（記者劉信德攝）

2019-11-09 05:30:00

已非兩制方案 而是一國一制

〔記者鍾麗華／台北報導〕中華亞太菁英交流協會昨舉辦「廿六條措施：惠台還是利中？」座談會，台灣國際法學會副秘書長林廷輝分析，廿六條不是延續「一國兩制台灣方案」，而是「一國一制」，不僅對台人實現「國民待遇」，且多項措施與居住證掛勾。台灣民眾能否感受到「惠台」，要打個問號，不過，在中國的台人可能比較有感，北京藉此影響返台投票的台商與台幹。

對於廿六條稱台灣同胞可向中國駐外使領館尋求領事保護，林廷輝提醒，「魔鬼藏在細節中」，外交保護可讓台商在國外遭侵權時，以外交方式要求該國進行救濟，但中國卻給「空的」領事保護，沒給外交保護。

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打壓台灣領事保護職權

林廷輝也說，台灣在全世界有一七○多個駐外館處，中國企圖架空台灣駐外館處能量，不單只是挖台灣的邦交國而已，而是把手伸到我非邦交國當中，打壓台灣在非邦交國的領事保護職權。不過，拿中華民國護照，卻向中國請求領事保護，在美國與世界各國對中國提防下，恐造成反效果。

此外，林廷輝指出，在海外急難救助，中國規定家屬須先匯款，他們才會提供資金援助；台灣則是國人有緊急救助，駐處就會提供資金，但須簽具保證回台後返還，「到底是哪一個比較便利？台灣民眾應該可以自己判斷。」

台北海洋科技大學通識中心助理教授吳建忠表示，廿六條中提到，台師、台生可申請公費留學，但中國的國家留學基金委員會去年發布消息，今年不再執行碩士研究生專案，所以這些措施都是「口惠實不至」。

藉此留下台資 成利中措施

「中共研究雜誌社」特約研究員吳瑟致解釋，其實廿六條中有十五條是針對台商，大部分是過去卅一條延續、擴張性的措施，不過目標更加明確、具體。由於台商到中國投資近年已有減少趨勢，廿六條是為在美中貿易戰下，進一步把台商資金留在中國，促進其內需發展，無疑就是「利中」措施。

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