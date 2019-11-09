區域立委 親民黨首波提7人

親民黨提名前秘書長秦金生之女秦詩雁參選立委。（親民黨提供）

2019-11-09 05:30:00

〔記者陳昀／台北報導〕親民黨昨公布首波區域立委提名名單，包含親民黨前秘書長秦金生之女秦詩雁、前棒球選手賴建豪、法學博士石人仁、律師吳光中、資深檢察官王全中，以及具科技業背景的傅家賢和黃朝淵等七人；除了賴建豪挑戰國民黨立委沈智慧、新竹縣第二選區是新劃分的選區，其餘都是挑戰民進黨現任立委。

親民黨提名名單如下：石人仁（新北市第六選區，現任為民進黨立委張宏陸）、傅家賢（新竹縣第二選區）、黃朝淵（台中市第一選區，現任為民進黨立委蔡其昌）、王全中（台中市第四選區，現任為民進黨立委張廖萬堅）、賴建豪（台中市第五選區，現任為國民黨立委沈智慧）、吳光中（台中市第六選區，現任為民進黨立委黃國書）、秦詩雁（高雄市第七選區，現任為民進黨立委許智傑）。

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親民黨指出，近年政黨惡鬥不斷，撒錢式的政策、虛幻不實的選舉支票充斥社會，財政紀律蕩然無存，政策應有的宏觀與專業也被拋在腦後，親民黨提出的七位參選人將用專業政策取代口號，未來台灣的關鍵字，不是鬥爭、不是藍綠，而是合作、分享、互助、將心比心、一起打拚。

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