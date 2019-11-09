林亮君、吳崢退出時力

時力台北市議員林亮君（右二）與前發言人吳崢（右一）昨宣布退黨。（資料照）

2019-11-09 05:30:00

〔記者彭琬馨、楊心慧／台北報導〕時代力量再爆退黨潮，繼立委林昶佐、洪慈庸宣布退黨後，台北市議員林亮君、前發言人吳崢昨晚突在臉書宣布退黨，兩人並於貼文中附上退黨申請書。林亮君在貼文中表示，時力目前「已無法回應我的質問與建言」；吳崢則說，他會繼續朝追尋心中理想道路前進。

北市議會剩兩席 黨團瓦解

依台北市議會政黨黨團辦公室設置辦法，市議員席次達三席的政黨，才能申請政黨黨團辦公室，林亮君退出時力，時力議員剩林穎孟和黃郁芬，黨團瓦解。

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時力秘書長吳佩芸昨表示，祝福他們兩位未來有好的發展，時代力量未來在「公平正義改變台灣」的立場不會改變。

林亮君昨晚於臉書貼文表示，「接下來我將以無黨籍議員身分監督台北市政」，並指她期待的政黨，是一個樂於接受內外批判，願意修正步伐但又不失堅持的組織，時力目前「已無法回應我的質問與建言」。吳崢則在臉書貼文表示，他對時力尋求發展的策略性折衝手段不能理解，他曾擔任黨發言人，但現今既無法理解黨的許多方向，也無力為黨辯護，甚至解釋。

時代力量在林昶佐八月一日宣布退黨後，出現退黨潮，包含立委洪慈庸、創黨元老林郁容都接連宣布退黨。

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