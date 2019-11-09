國民黨不分區 恐剩1人續留

國民黨立委許毓仁（中）和科技業的支持者召開記者會，發表爭取國民黨不分區立委安全名單。（記者王藝菘攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨下屆不分區立委提名申請昨截止受理，現任十一席不分區立委中，僅曾銘宗連任機會較大。據了解，立委陳宜民、林麗蟬、許毓仁、童惠珍也在爭取，許毓仁昨還大動作召開記者會，找來新創業者力挺自己列入不分區名單，並稱「沒有許毓仁，立法院就不是專業與進步的國會」。

曾銘宗 支持吳敦義列入名單

國民黨現任十一席不分區立委，其中王金平、王育敏任期屆滿（連任兩屆），林奕華、柯志恩、黃昭順、吳志揚轉戰區域立委，僅任一屆的曾銘宗、陳宜民、林麗蟬、許毓仁、童惠珍都有意爭取連任，但目前只有曾銘宗連任機率較高。

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針對國民黨主席吳敦義是否應列入不分區，爭取連任的不分區立委皆態度低調，僅曾銘宗明確表態支持。曾銘宗說，吳敦義在國民黨最低迷時接任黨主席，把國民黨從低潮拉起來，藍營去年在九合一大勝，吳敦義功不可沒，且吳有立委、行政院長、副總統的豐富資歷，相信他進入立院能增強黨團戰力，且黨團組成本來就應該涵蓋老中青。

許毓仁 否認被民眾黨挖角

林麗蟬則說，黨中央有自己的規劃和考量，還是等名單出來才是最正確的。

許毓仁前天深夜臨時通知隔天上午召開記者會宣布「重大訊息」，大批媒體昨到場卻大門深鎖，預定時間過了十分鐘，許才出面發表聲明表示，他以問政表現全力爭取進入國民黨下屆不分區立委「安全名單」，「沒有許毓仁，立法院就不是專業與進步的國會」。

對於吳敦義可能將自己排入八至十名，許認為，主席排的位置若能催出政黨票，是偉大的示範作用；被追問「希望吳列在安全邊緣」？許表示，他說的是強力催票，不是討論排名。

外傳台灣民眾黨近來積極「獵人頭」，派人挖角國民黨不分區立委「遺珠」，條件包含列入民眾黨不分區立委安全名單、加入台北市政府團隊，甚至是參選下屆縣市長等，許毓仁表示，民眾黨未與他接觸，目前他也沒有考慮。

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