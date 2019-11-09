民進黨不分區 逾8人爭連任

民進黨不分區立委吳玉琴等人，表態爭取連任。（資料照）

2019-11-09 05:30:00

名單預計13日出爐

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨下屆不分區立委名單預計十三日出爐，在現任十八席不分區立委中，扣除已連任兩屆不分區及轉戰區域立委的四人後，至少八人表態爭取連任，並積極尋求專業團體推薦；不過也有少數立委稱自己「一切隨緣」，表態不會主動爭取提名。

民進黨現任十八席不分區立委中，蔡培慧與蔣絜安轉戰區域立委，分別投入南投縣第一選區及桃園市第五選區選戰；已連任兩屆的段宜康與尤美女，則依黨內規定，不能再列入不分區名單。

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其餘十四席中，包括弱勢團體代表吳玉琴、科技金融專業代表余宛如、婦女議題代表李麗芬、醫護專業代表林靜儀、陳靜敏、法律專業代表周春米、環境與婦女議題代表陳曼麗、土木工程界代表施義芳等八人，昨受訪時均表達有意爭取連任，並已取得專業領域團體、人士推薦。其中，吳玉琴、陳曼麗及陳靜敏也透過網路連署凝聚聲量，希望獲得提名小組青睞。

王榮璋︰名單要能代表各族群

有別於其他人積極尋求連任，專攻社福政策的王榮璋則說自己「沒有任何積極爭取的動作」，勞權專業的鍾孔炤也表示「一切隨緣、尊重黨中央」，公衛專家吳焜裕更直言︰「我不會特別去爭，其實回學校教書也很棒。」此外，立法院長蘇嘉全日前已明確表態拒列不分區名單。

對於下週將出爐的不分區名單，王榮璋表示，應該要回歸不分區立委的設計初衷，即使政黨有政治上的各種考量，名單至少要能代表各個族群，尤其是要能替弱勢族群發聲。

鍾孔炤與施義芳都認為，在不分區席次很可能減少的情況下，或許政治組的比例可做些適當調整，以因應未來不同的國會生態。

陳靜敏 盼納更多專業人士

陳靜敏表示，她私心希望不分區名單能納入更多專業人士，但也能理解黨中央考慮各種因素後可能調高政治組比例；不過，如果未來民進黨順利執政，或許可考慮讓一些政治組的委員擔任政務官，讓更多專業領域的人才遞補進入立院，幫忙解決社會各領域面臨的問題。

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