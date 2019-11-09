韓國瑜豪宅風暴》立委：兩車位將近六百萬 韓別裝窮

高雄市長韓國瑜女兒韓冰曾因不忍看父親太窮，開著十幾年中古車，用打工存款分期幫買新車，在去年選舉博得孝順美名。（資料照）

2019-11-09 05:30:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜女兒韓冰曾因不忍看父親太窮，開著十幾年中古車，用打工存款分期幫買新車，在去年選舉博得孝順美名。不過，民進黨立委林俊憲諷刺說，韓國瑜原先以七千二百萬元買下的南港豪宅，其中包含兩個車位，一個車位二百九十萬元，買兩車位將近六百萬元。

民進黨立委賴瑞隆也指出，韓國瑜最大問題是裝窮、說謊，去年選舉用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯欺騙大眾。

請繼續往下閱讀...

林俊憲表示，韓國瑜很明顯就在炒房，因為最後沒有過戶，貸款還神通廣大從五成弄到七成，五成銀行貸款、二成是台肥借款，這與韓原本預期一樣，怎會說財務規劃錯誤。

對於台肥聲稱這是「通案」，林俊憲強調，因為韓國瑜找人施壓才開了首例，台肥不可能只借一戶，其他比照辦理，所以別人也跑去向台肥借款。這當中有幾個問題，台肥是半公營上市公司，並不是金融機構，怎可借錢給他們。

林俊憲批評，每一戶都是分二十年還款，台肥共借十三億多元，十三億元要廿年才收得回來，除非有人提早還，這算不算損及股東權益？當時台肥甘冒這樣風險，如果沒有壓力是為了什麼？難道是為了做大好人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法