為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜豪宅風暴》立委：兩車位將近六百萬 韓別裝窮

高雄市長韓國瑜女兒韓冰曾因不忍看父親太窮，開著十幾年中古車，用打工存款分期幫買新車，在去年選舉博得孝順美名。（資料照）

高雄市長韓國瑜女兒韓冰曾因不忍看父親太窮，開著十幾年中古車，用打工存款分期幫買新車，在去年選舉博得孝順美名。（資料照）

2019-11-09 05:30:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜女兒韓冰曾因不忍看父親太窮，開著十幾年中古車，用打工存款分期幫買新車，在去年選舉博得孝順美名。不過，民進黨立委林俊憲諷刺說，韓國瑜原先以七千二百萬元買下的南港豪宅，其中包含兩個車位，一個車位二百九十萬元，買兩車位將近六百萬元。

民進黨立委賴瑞隆也指出，韓國瑜最大問題是裝窮、說謊，去年選舉用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯欺騙大眾。

林俊憲表示，韓國瑜很明顯就在炒房，因為最後沒有過戶，貸款還神通廣大從五成弄到七成，五成銀行貸款、二成是台肥借款，這與韓原本預期一樣，怎會說財務規劃錯誤。

對於台肥聲稱這是「通案」，林俊憲強調，因為韓國瑜找人施壓才開了首例，台肥不可能只借一戶，其他比照辦理，所以別人也跑去向台肥借款。這當中有幾個問題，台肥是半公營上市公司，並不是金融機構，怎可借錢給他們。

林俊憲批評，每一戶都是分二十年還款，台肥共借十三億多元，十三億元要廿年才收得回來，除非有人提早還，這算不算損及股東權益？當時台肥甘冒這樣風險，如果沒有壓力是為了什麼？難道是為了做大好人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
豪宅風暴 韓國瑜反嗆蔡英文「講話愈來愈糊塗」
2019-11-09 05:30

豪宅風暴 韓國瑜反嗆蔡英文「講話愈來愈糊塗」
韓國瑜豪宅風暴》台肥補兩成貸款 金管會：違規就罰
2019-11-09 05:30

韓國瑜豪宅風暴》台肥補兩成貸款 金管會：違規就罰
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播