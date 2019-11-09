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首頁　>　政治

輔選立委 侯：利用下班、假日

2019-11-09 05:30:00

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜日前在市政會議要求全市廿九區區長，嚴守行政中立，昨天他再度強調，市政行程絕對優先，希望事務官嚴守行政中立，不要看到他跟哪位候選人合照，就隨風轉舵；但他是政務官，也有政黨的角色，因此會利用下班時間、假日安排輔選立法委員的行程。

侯友宜昨天到市議會報告明年度總預算案，會後主動向媒體說明他對行政中立的想法。他強調，市政永遠是最重要的部分，選舉期間，黨和行政的分際仍要劃分清楚，但他自己是國民黨員、政務官，仍必須負起輔選的責任，會利用假日和下班時間進行輔選，絕對不會影響市政，要以市政為最大考量。

侯友宜說，先前要求區長行政中立，就是希望不要因為他和哪一位候選人合照，大家就隨風轉舵跟著支持。「我是事務官長大的公務人員，更要記得當年所受的痛苦抉擇」，侯友宜強調，事務官不需要輔選，好好拚市政，也希望候選人都能好好談政見。

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