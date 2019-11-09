桃園立委參選人推文宣品引關注

魯明哲以傳統文宣品國旗筆、面紙為主打。（記者許倬勛攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者許倬勛／中壢報導〕大選腳步將近，各參選人衝刺選情，也大打「文宣戰」！外型酷似周杰倫、被封為「桃園最帥」的民進黨第三選區立委參選人彭俊豪，近日揹起「告白氣球」上街拜票，吸引往來行人目光，另也推出鈣液軟糖、新潮手持風扇等創意文宣品，支持者趨之若鶩；同選區國民黨參選人魯明哲主打衛生紙、國旗筆等實用品，同樣具有宣傳效果。

彭俊豪 揹告白氣球街頭拜票

彭俊豪近日當起「街頭『站』將」，仿效馬祖立委參選人李問揹上氣球、把自己當成人肉招牌。他自嘲長得像「周董」但歌喉輸一大截，只好身體力行，用專屬於他的「告白氣球」，向選民請託、展開「熱烈追求」，並推出一系列既潮又實用的文宣品。

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魯明哲 推實用面紙、國旗筆

魯明哲則勤跑中壢八十五個里，深入宗親會、地方社團，戰略保守、穩健，文宣品也以實用性高的面紙與國旗筆為主，各準備十萬份、兩萬五千枝。魯明哲說，畢竟自己是征戰沙場多年的老將，會以政績為主要訴求、穩紮穩打。

林佳瑋 扇子、面紙宣傳理念

同選區的時代力量立委參選人林佳瑋，專注在揭弊與政策宣傳，文宣品以扇子與面紙為主，背面均印有勞權、性平及居住正義等訴求理念。

時代力量林佳瑋（右）文宣品主打扇子與面紙。（時代力量提供）

「中壢周杰倫」彭俊豪揹「告白氣球」站路口拜票。（記者許倬勛攝）

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