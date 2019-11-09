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《桃園選情》鄭文燦為蔣絜安站台 朱立倫陪呂玉玲掃街

朱立倫（前右一）昨陪同國民黨立委呂玉玲（前右二）掃街拜票。（記者許倬勛攝）

朱立倫（前右一）昨陪同國民黨立委呂玉玲（前右二）掃街拜票。（記者許倬勛攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者許倬勛／桃園報導〕大選腳步將近，藍綠各搬出大咖助選員造勢，前新北市長朱立倫昨與第五選區立委參選人呂玉玲合體，到龍潭市場與攤販博感情；對手民進黨立委參選人蔣絜安則在平鎮三崇宮舉辦造勢晚會，邀請民進黨秘書長羅文嘉與市長鄭文燦站台，較勁意味濃。

為鞏固客家票，朱立倫昨偕同呂玉玲到龍潭市場掃街拜票，呂團隊準備印有中、英、客語的蔬果圖卡，兩人當場玩起「客語小學堂」，在攤商前挑戰「三聲道」介紹，也為攤商招攬生意，沿途與買菜民眾熱情握手，籲請支持在地「客家妹」。

同樣為爭取客家票，蔣絜安昨下午與青年部、全國中央客家後援會成員，於平鎮騎單車掃街拜票，沿路熱情與民眾問好。結束掃街行程後，晚間在三崇宮廣場舉辦造勢晚會，鄭文燦到場力挺子弟兵，希望選民能睜亮眼睛，要顧好台灣，首要是總統投給蔡英文，第二是立委票投蔣絜安，讓真正在乎台灣、為民主自由奮鬥的人堅守主權。

市長鄭文燦（左）昨晚力挺子弟兵蔣絜安（右），籲請選民支持對的人。（記者許倬勛攝）

市長鄭文燦（左）昨晚力挺子弟兵蔣絜安（右），籲請選民支持對的人。（記者許倬勛攝）

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