陪參選人掃街 卓榮泰：對選情有信心

民進黨主席卓榮泰（中）昨陪郭國文（右二）在台南麻豆市場掃街拉票。（記者楊金城攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者楊金城、王捷、蔡文居／台南報導〕民進黨主席卓榮泰昨到台南市助選，陪同尋求連任的黨籍立委參選人郭國文、陳亭妃與林俊憲掃街造勢，為總統蔡英文、民進黨拉票，選民反應熱烈，卓榮泰有如吃下定心丸，他說，小英躍起，韓流不再，對台南市總統、立委選情有信心。

卓榮泰陪郭國文在麻豆市場拜票，熱情的攤商，分送菜頭、粽子，預祝蔡英文和郭國文高票當選，有的民眾要合影留念，卓榮泰也是來者不拒。

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卓榮泰稱讚郭國文在今年三月立委補選時為整個台灣成功擋住韓流，選情的翻轉功不可沒。國民黨對手李武龍則鞏固根據地，今天和明天將在麻豆市區掃街拜票回防。

卓榮泰隨後趕到北區鴨母寮菜市場，與陳亭妃一起掃街。

中午則與無黨籍議長郭信良便當會，密談近二小時；郭信良也探詢「蔡賴配」動向，卓榮泰重申總統會在最適當的時機推出最佳的組合，希望得到大家的支持。

卓榮泰再到中西區與林俊憲向鄉親拉票、品嚐小吃香腸熟肉，體驗台南點心，林俊憲說，台肥案後續還有證據，這個爆料只是剛開始。

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