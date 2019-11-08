高雄公僕罰寫風波 綠議員促教育局長辭職

教育局長吳榕峯（左）拿出第三屆第二次定期大會的書面資料，強調寫三千字心得是一個教育手段。 （記者葛祐豪攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄市某國小主任遭教育局長吳榕峯罰寫心得報告感想，風波持續延燒，高雄市民進黨與時代力量議員昨痛批「高雄市是戒嚴了嗎？」怒轟教育局長不適任，應該辭職。

質疑秋後算帳 高雄市是戒嚴了嗎？

綠營議員昨召開記者會，民進黨議員鄭孟洳指出，這位國小主任在公民論壇上發表的言論，當初市府說予以尊重，現在卻要被懲處，要寫三千字的心得，這樣的處罰矯枉過正，「今天公務人員在假日，不管任何的政治立場，我們都應該予以尊重。」

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公務員出身的時力議員林于凱指出，公務員也是公民，下班的時候，從事一個言論自由的行為，基本上沒有違反行政中立，而且這是一個公民論壇，讓市民發表對於市政的看法，能說他違反公務人員服務法嗎？

民進黨市議員黃文益說：「高雄市政府是戒嚴了嗎？」為什麼一個公務員，在假日對市長的政見提出他的看法，事後要遭到秋後算帳？這個是動用私刑，找不到任何法條來處分，居然叫人家寫心得，「把人事主任的人格，踐踏成一個學生做錯事一樣。」

同黨議員林智鴻也批說，教育局的做法，「儼然成為韓國瑜的韓衛兵，這種做法只是製造寒蟬效應，基層的公務人員一定會大舉反彈」。綠營議員並砲轟教育局長吳榕峯已經不適任，應該下台。

高雄市副市長葉匡時則表示，這是在一個公開場合批評長官的行為，已經是行政不中立。另根據公務人員服務法，也不可以在公開的地方批評長官，依考績法要做一些處理。

吳榕峯︰寫心得報告是教育手段

教育局長吳榕峯則說，他是教育人員，當然要用教育的方式讓這位主任了解，所以請他閱讀第三屆第二次定期大會共一二九頁的報告，讓他去寫心得報告，「我覺得這是一個教育手段。」

吳榕峯說，國小主任可以拒絕我們的要求，沒有強迫。另針對民進黨議員要求他辭職，吳表示「自有公評」。

林于凱說，韓市長承諾競選期間不會荒廢市政，結果市長現在在哪裡？請問教育局長，在你的教學原則下，韓市長是好榜樣嗎？

吳榕峯竟說，公務員不能隨便對長官批評，「你（林于凱）又曾是我的校友，校友質詢以前的校長不太好吧！」

林于凱反駁說，這個是老的觀念，現在講究的是由下往上的反饋，你這樣會聽不到真實的聲音。

國小主任罵韓國瑜遭罰寫三千字心得，綠營議員出面聲援。 （記者葛祐豪攝）

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