台美首組商務團 考察聖露西亞

美國駐巴貝多大使館昨公布台美官員籌組商務考察團，赴我友邦聖露西亞考察投資環境的照片，顯示台美關係再度升溫。（取自美國駐巴貝多大使館官方推特）

2019-11-08 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕繼台美官員多次「同框」後，台美官員首度共組商務考察團赴我國友邦聖露西亞進行考察，美方事後並在官方推特上公布台美官員考察的相關合照，顯示台美關係再度升級。美國駐巴貝多大使館昨在官方推特公布台美代表團在台灣友邦聖露西亞考察的照片，推文並說「美台代表團訪問台灣在加勒比海友邦聖露西亞，以促進民間部門投資」。

外交部發言人歐江安昨表示，此為台美首度共同籌組商務考察團赴友邦聖露西亞進行考察，具重要意義；台灣向來珍視與友邦的邦誼，以及與美國維繫的友好夥伴關係，我國願意繼續與美國等理念相近國家並肩合作，前往我友邦尋求商機、創造三贏。

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美國駐巴貝多大使館昨公布照片中，除我駐聖露西亞大使沈正宗外，還有世界銀行美籍代理執行董事貝特爾、聖露西亞官員查爾斯、美國國務院首席競爭官強斯敦等官員。

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