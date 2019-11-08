日本產經新聞報導 李登輝任內 開發準中程彈道飛彈

日本產經新聞7日報導，1995台海飛彈危機後，李登輝政府著手開發「準中程彈道飛彈」，以提高對中國的嚇阻力。（取自產經新聞）

2019-11-08 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀、記者涂鉅旻／綜合報導〕日本產經新聞七日以頭版報導，一九九五年台海飛彈危機之後，李登輝政府著手開發「準中程彈道飛彈」（MRBM），以提高對中國的嚇阻力，雖然彈道飛彈的開發後來中止，但引擎技術有部分應用在實戰部署的對地巡弋飛彈「雄風2E」上，成為台灣對中嚇阻力的基礎。

國防部：請外界不要臆測

國防部發言人史順文昨表示，有關日本媒體報導內容，涉及國防機敏事務，國防部沒有評論，請外界不要臆測或引用錯誤，以維護國家安全。

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產經取得一份一九九七年十二月十七日台灣國安高層會議的議事紀錄，會議由李登輝總統主持，包括副總統連戰、行政院長蕭萬長、國防部長蔣仲苓、國民黨秘書長等黨政高層共十五人參加。

會議中蔣仲苓提到「嚇阻力對我國國防相當重要，將來我們若能在中程導彈飛彈研發成功 ，對於中共就有有效嚇阻力量」。

參謀本部也提出一份資料分析，中國戰略戰術飛彈具有絕對的優勢，台灣的飛彈防禦和反擊能力不足，台灣要獲得美國的飛彈防禦能力可能需要數年，所以有必要同時進行反擊的報復能力的建構。

報導指出，台灣開發中程飛彈的「雲峰計畫」過去曾曝光，美國戰略國際問題研究所（CSIS）認定「雲峰」是超音速對地巡弋飛彈。

報導指出，台灣國防部正式公布部署「中山科學研究院」開發的反艦飛彈「雄風二型」和「雄風三型」，但「雄風2E」對地巡弋飛彈則未公開。「雄風二型」和「雄風三型」均使用噴射引擎並以小型火箭做為輔助加速器，「雄風2E」很可能使用同樣的原理。

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