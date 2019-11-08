拋勞動三箭 韓營：無薪假勞工領六成薪

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政（左）昨天在新竹縣說明「勞動三箭」政見。（記者廖雪茹攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政，昨在新竹縣提出「勞動三箭」，包括修改就業保險法，由保險支付休無薪假的勞工六成薪水；鼓勵年輕、低薪勞工薪水自提的補貼措施及兩年內編一千億預算到勞保基金，想辦法活化資產來賺錢。

張善政昨天陪同韓國瑜出席在新竹縣舉辦的科技青年座談，會後受訪表示，傳統製造業者尤其是中南部廠商，有很多都在放無薪假，所以團隊提出修改就業保險法的政見，要讓無薪假也可獲得保障。例如勞工休無薪假所損失的薪水，希望由保險支付六成；換句話說，在無薪假期間仍有六成薪可領，現行就業保險法無法做到，韓當選將推動修法。

請繼續往下閱讀...

張善政說，低薪勞工月薪幾乎用光，很難儲蓄退休金。目前勞工月薪由雇主提撥六％存到勞工個人帳戶，作為將來勞工退休金，同時開放勞工相對的也自提六％薪水，但九十三％勞工未自提，可能是誘因不足。

所以韓團隊提議，勞工若願自提一％、政府相對也提一％；換句話說，勞工自提上限六％，只要自提薪水的三％，政府相對也會給三％。此政見將針對三十五歲以下、月薪三萬三百元以下的勞工，若一半採用，概算一年政府補貼支出約五十億元。

兩年內編一千億預算到勞保基金

此外，張善政表示，勞保基金牽涉到老年給付，蔡政府從二○一六上任以來聲稱每年要提二百億添補勞保基金，到現在為止一塊錢也沒提撥，只有在明年的預算提撥二百億。這二百億對於補勞保基金的洞根本是杯水車薪，監察院提醒再七年可能就破產，所以團隊提出二○二一、二○二二兩年預算，準備湊一千億撥到勞保基金，讓退休勞工至少可領六百萬到一千萬元，才能讓五十歲以下的勞工安心。

張善政表示，韓國瑜和他都在業界待過，知道如何想辦法賺錢，蔡英文、蘇貞昌完全不知道怎麼賺錢。政府預算不能只靠歲收，應該想辦法活化資產、運用資源，設法賺更多的錢，不是每一塊錢都要去跟老百姓用稅收來賺，這是不對的做法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法