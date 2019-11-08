小英：要顧主權就投蔡英文

總統蔡英文昨到新北市輔選民進黨立委蘇巧慧，她再打政績牌，強調政府用心推動長照、幼托等政策照顧民眾。（記者周湘芸攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者周湘芸、邱書昱、黃欣柏／綜合報導〕蔡英文總統昨天到新北市樹林區鎮南宮參拜並與民眾對話，她表示，過去三年來，中國的打壓越來越多，全世界都在看台灣二○二○要堅持民主自由還是向中國低頭？她呼籲民眾「若要顧主權，就要投給蔡英文！」

蔡英文昨輔選新北市立委蘇巧慧等人，到鎮南宮廟埕與民眾近距離談話。她表示，政府用心推動長照、幼托等政策照顧民眾，準公共化幼兒園已在今年八月上路，持續增加二至三歲的幼幼班數量，明年更要編列四百億元預算擴大照顧長者。

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她指出，台灣社會目前最需要照顧的是老人、小孩，相關政策都需要國會過半數支持，她推薦蘇巧慧勤跑地方服務，在國會問政也非常認真，希望選民繼續支持她和蘇巧慧等黨籍立委，讓民進黨在國會過半數，讓總統好做事。

蔡英文也談到經濟成長，她表示台灣經濟成長今年名列亞洲四小龍第一名，因為經濟好、政府有稅收，所以可以跟民眾分享，今年五月實施大規模減稅，也感謝行政院長蘇貞昌努力把經濟基礎打好，讓人民很有感。

蔡英文強調，過去三年，中國的打壓越來越多，近期還發生香港反送中事件，凸顯「主權守不住，民主自由就守不住，產業經濟就不會發展」，主權絕對不能退讓，全世界都在看「台灣二○二○是要堅持民主自由，還是向中國低頭？」若要顧主權，就要投給蔡英文。

韓稱國家機器介入買房案

蔡酸：追蹤器還沒搞清楚

對於國民黨總統參選人韓國瑜被爆失業期間買價值七千二百萬的豪宅，韓幕僚質疑有國家機器介入。蔡總統受訪時表示，說是國家機器介入要有證據，不要忘記之前還有追蹤器的故事還沒搞清楚。

此外，外傳「蔡賴配」將在下週正式宣布，總統府祕書長陳菊昨在立法院受訪時表示，何時宣布是由總統決定，總統會在最適當的時機宣布，目前她不清楚，自己並沒有參與、促成或是推進「蔡賴配」，最近也沒時間與賴碰面，她認為此事「越自然越好」，蔡、賴做為台灣很重要的政治人物，都了解團結合作是他們的責任。

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