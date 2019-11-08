豪宅案 黃國昌點名李復興

國民黨總統參選人韓國瑜遭爆料曾向台肥借款購買豪宅。時力立委黃國昌昨質疑，根據台肥內部規範，作為國營事業的台肥「不應該做這樣的事」。（記者許麗娟攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者彭琬馨、陳璟民／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭爆料曾向台肥借款購買豪宅惹議。時力立委黃國昌昨受訪時質疑，根據台肥內部規範，作為國營事業的台肥「不應該做這樣的事」，且韓國瑜貸款期間，就是李復興擔任台肥董事長，「可以查一下當時台肥董事長李復興是誰的人馬，或許就有線索」。

黃國昌也質疑，台肥昨澄清是「通案」、而非「個案」。姑且不論是否真的每個承購戶都可以借到，台肥這樣搞，等同徹底掏空央行的限貸政策，提供銀彈讓投資客炒房；作為國營事業的台肥，可以幹這種事嗎？台肥將原應收到的買賣價金貸放出去，有收受利息嗎？

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曾擔任內湖南港區市議員的台北市副市長黃珊珊，也遭質疑是當年居間施壓者，黃珊珊昨表示，曾幫因中央銀行打房政策，對台肥預售屋合約貸款成數有疑義的民眾陳情，但「韓國瑜並非這個陳情案的陳情人。」

否認施壓 黃珊珊：韓非陳情人

黃珊珊表示，二○一二年當市議員期間，有七至十位選區選民到服務處陳情，指跟台肥有預售屋貸款成數問題，合約寫得很清楚，信賴保護是可以貸款七成，但受當年六月央行打房的貸款限制影響，結果只能貸五成，買主沒辦法湊出兩成差額。

黃珊珊說，陳情人拜託她找時任台肥董事長鍾榮吉反映他們的困難，鍾曾任親民黨秘書長，她答應幫忙約鍾，鍾找了經理、法務處理，她沒有再管後續。她只是個地方民代，能力範圍內可協助民眾的事情，都會想辦法幫，但絕對不是施壓，她不可能干涉上市公司借款給人，「那時候我不認識韓國瑜」。

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