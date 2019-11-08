借錢給韓國瑜？ 台肥先說通案 後改口不回應

針對立委爆料指稱韓國瑜找政治人物施壓、要求台肥借款兩成房價，台肥一度表示「是通案不是特權」。（翻攝自Google地圖）

2019-11-08 05:30:00

〔記者張慧雯、王孟倫／台北報導〕針對立委爆料指稱韓國瑜找政治人物施壓、要求台肥借款兩成房價（約一四○○萬元），台肥昨上午先表示「是通案不是特權」，但傍晚發布澄清稿改口「對公司客戶權益保障及恪遵公司業務機密的保密規定，不宜再對相關問題回應」。

針對韓國瑜借款一事，台肥昨上午指出，當年因法令更改，豪宅原本能貸款七成卻降為五成，許多買家無法負擔要求台肥借款，為此找律師研究過，也請示過金管會，對於有需要的住戶由台肥提供借款，這是通案不是特權，也不只借給韓國瑜。

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台肥還表示：「不只韓國瑜，當時所有購買的住戶若有需要的台肥都有借，甚至現在還有住戶繼續還款的，這個不是個案、是通案！」

不過，台肥傍晚以澄清稿方式表示，日昇月恆住宅合建案是二○一一年以預售方式推出，並於二○一五年起陸續完成交屋，台肥委由專業代銷公司辦理，買賣過程並不介入，對於客戶資料絕對嚴守個資法及公司法相關規定執行業務。

對於近日關於日昇月恆住宅合建案的報導，台肥也說：「實屬市場傳言或臆測，本公司不予置評；並基於對公司客戶權益之保障以及恪遵公司業務機密之保密規定，不宜再對相關問題回應。」

顧立雄：台肥借錢無須金管會同意

不過，對於台肥指當初借款給買家曾請示金管會，金管會主委顧立雄昨回應說，公司要把錢借給人家，無須經金管會同意；若台肥的講法是要經過金管會同意才會貸款給韓國瑜，「這是魚目混珠的說法」，他不能接受。

他直言，台肥當初若是仿效建商做法，在銀行提供五成房貸之外，多借兩成的貸款給買家，「這並不用金管會特許」。

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