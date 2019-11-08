小英到雲林 連拜5廟與民博感情

小英總統呼籲鄉親明年一定要投票，向全世界展現守護主權決心。（記者林國賢攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕總統蔡英文昨天下午南下雲林連掃五鄉鎮五座廟與民眾博感情，她承諾會協助口湖鄉公所爭取經費重建口湖鄉老人會，做為廿四小時長照服務機構示範鄉鎮，未來還會推廣至每個鄉鎮市，讓長輩能在地、在社區就獲得最佳照顧。

在虎尾徒步 與民眾擊掌

總統蔡英文在立委蘇治芬陪同下一口氣從水林番薯厝順天宮、口湖會水宮以及老人會參訪、四湖參天宮、東勢鄉賜安宮、虎尾德興宮參拜，在虎尾還特別徒步與民眾相互擊掌，加油打氣。

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舉香港為例 要守護主權

蔡英文表示，台灣愈來愈受到國際投資者青睞，尤其台灣有優秀人才，是高科技投資的好環境，但許多國外友人投資前都會探詢我們對主權維護的決心，所以明年總統大選，一定要出來投票，向全世界展現我們的決心，有主權才有民主自由，香港的例子告訴我們要好好維護主權，否則民主自由隨時都會被剝奪。

每一鄉鎮市 設長照機構

蔡英文表示，這幾年政府在農業、長照、公共托育、青年政策都相當用心，長照方面只要撥打1966專線就有專人提供一百多項長照服務，明年不只長照預算增加到四百億，也規劃在全國每個鄉鎮市都設置廿四小時服務長照機構，讓需要在照護機構的長輩也能就近獲得妥善照顧。

口湖老人會 將獲助重建

總統蔡英文到口湖鄉會水宮參拜後，轉往極需協助重建的口湖鄉老人會，她表示老人會重建應該增加功能性，除了原有老人會館，將再增建全國第一個平價廿四小時養護機構，成為示範鄉鎮，這項決定獲得現場民眾熱烈歡呼。

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