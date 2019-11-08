《竹縣》遭擅列韓行程 「生活田莊」主人不滿

新竹縣竹東鎮的生活田莊，在網路上頗負盛名。（記者蔡孟尚攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天參訪新竹縣，公開行程預告要到拙茁家園農場體驗有機蔬菜種植，地點卻標示「生活田莊」；「生活田莊」主人黎許傳前晚在臉書貼文表達不滿，昨天受訪更強調他是民進黨員，韓陣營未經同意擅列行程，造成他很大的困擾。

國民黨新竹縣黨部前晚先是緊急透過臉書私訊向黎許傳致歉，並解釋拙茁家園沒有地址只有地號，黨部把家園資訊給韓辦後，韓辦為了方便民眾前往，所以放上同條路的生活田莊，活動並未使用生活田莊，完全是一場誤會。

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國民黨新竹縣黨部書記長洪文彬表示，當時因為要描述這個地點給工作人員、媒體記者和支持者前往，所以標註生活田莊，但沒想到造成田莊主人及部分媒體記者的困擾，他再次致歉。

韓國瑜昨天到新竹縣參訪天主教世光教養院和拙茁家園耕心園農場，探視重度和極重度身心障礙院生，並向他們學種有機蔬菜；韓國瑜說，不少神職人員離鄉背井來到台灣，在這塊土地上犧牲奉獻，真的很令人感動。

院方表示，已在地方服務三十多年的世光教養院，是由天主教耶穌會神父孫達所創辦，目前收容的身心障礙者有八十五人，大多來自經濟弱勢家庭。

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