台南》輔選賴惠員 卓榮泰︰選情比預期好

民進黨主席卓榮泰（前右）昨陪著第一選區立委參選人賴惠員（前左）站在新營街頭向鄉親拜票。（記者楊金城攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者楊金城／新營報導〕民進黨主席卓榮泰昨天起連二天在台南市上街助選，陪著第一選區立委參選人賴惠員，站在掛有韓國瑜和立委參選人蔡育輝合體競選看板的國民黨新營黨部前路口向鄉親拜票，可說是「直球對壘」，他表示有信心民進黨在台南市揮出六席全壘打。

卓榮泰說，持續觀察賴惠員的選情，地方反應比預期好很多，賴惠員雖是新人，但第一選區是民進黨衛冕區，新人衛冕有氣勢和強度，內部了解她已成功贏得地方支持。

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賴惠員說，每月民調穩定領先國民黨對手蔡育輝，差距愈拉愈開，謝謝總統蔡英文在第一選區全面性拉高，對自己選情也很有信心。

對第一選區黨內整合隱憂，賴惠員說，初選過程有所競爭，但民進黨傳統是競爭後整合團結一致，對立委葉宜津、前副市長顏純左，希望有更好的互動外，有上層陪她再一起去拜會。

基層認為第四選區民進黨提名的林宜瑾選情也很緊張，卓榮泰說，南市有五個衛冕區和一個新選區，以林宜瑾在議會表現、多年地方耕耘，應能固守住新選區，加上衛冕區全面防守住，對南市揮出全壘打很有信心。

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