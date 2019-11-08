議員賭太陽花國賠案不上訴 柯文哲：妳輸了

2019-11-08 05:30:00

〔記者郭安家、陳璟民／台北報導〕太陽花學運國賠案引發議論，台北市警察局應賠償受傷學生一一一萬多元，台北市政府是否上訴？國民黨台北市議員汪志冰昨下午於議會市政總質詢，質疑台北市長柯文哲態度不一，如何捍衛警察？並與柯對賭「我保證你不會上訴，跟你賭五百份雞排！」柯立刻回說，「會！她（汪）輸了，上訴有什麼困難？」

市警局長︰支持依法執法

汪志冰先問警察局長陳嘉昌，上訴不上訴是賠償金問題？陳嘉昌說，影響的層面很廣，不是只有錢，並主張上訴，但詳細狀況要看到判決書；陳還說，「我支持我們員警勇於執法、依法執法」。

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汪志冰質疑柯文哲態度不一，柯重述，收到判決書再處理，並宣稱他立場從二○一五年至今沒改變，不要讓社會一直陷入爭執，因此他主張兩邊都不要上訴。汪說，本月十二日就有退警活動要針對太陽花國賠案，結果柯是這種態度，如何捍衛警察尊嚴；豈料，柯又回嘴說「妳就輸了五百份雞排！」

但稍晚，時代力量議員黃郁芬打臉，指二○一五年一名老師於太陽花期間行政院驅離行動中被打，並判賠卅二萬元，當時的討論並非要不要做警察後盾，而是市警局的責任，當年柯也決定不上訴。

柯又回應，如果保證沒有警察被追殺，他個人傾向不上訴，但今年判決書讀起來是，只要不上訴，後來還有人要被追殺，他基於是長官，一定要上訴。

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