台中經發局長臉書發文：喝酒量等於業務量

2019-11-08 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕經發局長張峯源日前在個人臉書表示「喝酒量等於業務量」，七日遭到議員江肇國、李天生、張家銨砲轟，這是鼓勵喝酒，嚴重損及市府形象。副市長令狐榮達幫張峯源緩頰說「有時候一杯酒，可以解決很多事」，更被江肇國痛批盧市府是「喝酒內閣、拚酒市府」。

議員批鼓勵喝酒、損市府形象

江肇國、李天生、張家銨出示張峯源的臉書截圖，出現「喝酒量等於業務量，業務量等於績效量」、「酒量好…市政顧問才能受媽媽盧市長肯定」、「喝就喝，小弟不是吃素的，喝酒也絕對不是細漢的，只是坐著，靜靜忍著」等言論。江肇國抨擊，根本就是鼓勵喝酒，嚴重損及市府形象。

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江肇國表示，張峯源就任兩個月，對會展中心、肉品市場、工業土地使用等業務都不甚了解，卻常陪同副市長楊瓊瓔跑潭子、大雅、神岡、后里的行程跟酒攤，根本沒有專心在經發局業務。

張峯源︰多出席活動多認識人

張峯源表示，在當時的場合上，這樣講是為了活絡氣氛；另外，他剛到台中市，多出席活動是為了多認識人，要先認識人，才能請大家一起投入拚經濟。令狐榮達幫忙緩頰說，張局長非常認真，他個人臉書上的言論是其個人風格，口氣比較幽默一點。

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