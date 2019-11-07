失業買7200萬豪宅 韓：無力支付賠售

面對7200萬豪宅一事，韓國瑜表示是正常買賣。（記者許麗娟攝）

2019-11-07 05:30:00

先處分內湖房產 再貸款買南港預售屋

〔記者許麗娟、王榮祥／綜合報導〕自稱是庶民選總統的國民黨總統參選人韓國瑜，昨被週刊爆料失業期間在北市南港購買價值七千兩百萬元的豪宅，韓國瑜昨表示，預購房屋後，因本金與利息太高無力支付，所以忍痛賣掉。對於媒體詢問︰「失業期間，七千兩百萬買豪宅的錢從哪裡來？」他怒嗆︰「哪一家媒體？」

昨週刊報導，二○一一年韓國瑜尚未擔任北農總經理的「失業」期間，曾訂下有「南港第一豪宅」之稱的「無雙」（後改稱日升月恆）其中一戶，房屋權狀有九十．七三坪，包含室內面積約七十坪及兩個共十六．六八坪的車位，總價約七千兩百萬元。

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週刊爆：李佳芬與兩名姐妹淘各買一戶

據週刊報導，韓國瑜夫人李佳芬與兩名姊妹淘，即高市觀光局主秘高美蘭、仰德扶輪社前社長曹綺年各訂一戶，但韓國瑜在交屋前即將房子轉手出售，失業期間能購買豪宅，與韓國瑜主打的「庶民」形象相違背。

對此，韓國瑜回應指出，自己在當北農總經理前一年就訂了房子，因為在捷運站旁邊，當時希望在台北市有一間交通方便的房子，但過了一段時間，因本金和利息實在太高，無力支付，所以就認賠讓出去。

有媒體詢問，外界質疑購買豪宅是「假庶民」，韓國瑜表示，買賣房子是非常單純的事情，也因財務壓力就賣給別人；另有媒體詢問，外界好奇失業期間如何有七千兩百萬可以買豪宅？韓國瑜聽聞後怒指記者：「你的問題是不是完全沒有搞清楚問題？因為是銀行貸款，你為什麼問我是花七千兩百萬買房子？因為是向銀行貸款，但你的問題似乎是在誤導的狀況，我不知道你是哪家媒體？」接著再嗆：「喔！又是三立喔！」

韓國瑜重申，是向銀行貸款，若干年之後因財務壓力，不得不忍痛把它讓給別人。

韓國瑜競選辦公室也發聲明強調，韓國瑜當年原有意到台北發展，先在內湖貸款購屋，後因全家共同生活空間不足，便處分內湖房產，並向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，因為是預售屋，只需準備頭期款和部分利息金額。但由於高估本身的財務負擔能力，最後決定賠本出售房產。

資料為何公開？高美蘭質疑公權力介入

高美蘭則回應，人民有財產交易的自由，但所有的交易紀錄自應受「個人資料保護法」保障。週刊提到的三戶均未完成過戶，未進入實價登錄系統，她好奇週刊資料從何而來？公權力是否有介入？

她強烈質疑個人資料保護法到底是保護誰？是不是只要顏色不對、立場不對，就可以把對手的資料公開，讓社會大眾公開鞭屍？將資料外洩以遂行政治目的的機關，應受大眾檢視！

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