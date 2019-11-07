蔡︰擴大後備軍人組織 鄉鎮市區設辦公室

總統蔡英文昨赴國防部後備指揮部參加「後備軍人輔導工作會議」，獲得逾五百名後備軍人熱烈歡迎。（記者陳志曲攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文昨赴國防部後備指揮部參加「後備軍人輔導工作會議」，獲得逾五百名後備軍人熱烈歡迎，總統除肯定後備軍人的貢獻外，也要求國防部研究二項措施，首先是在軍人節時，讓後備軍人共享各界對軍人的尊敬；其次為提高經費、擴大後備軍人組織能量，盼在各鄉鎮市區建立「後備軍人輔導中心辦公室」。

大選將至，由於「後備軍人輔導工作會議」過去未曾有總統參與，藍營質疑蔡英文此次參與的目的。中部地區後備指揮部嘉義委顧團團長鄭金鎮表示，後備軍人不分藍綠，國軍絕對中立，蔡總統、國防部長嚴德發、後備指揮部指揮官姜振中都出席會議，他們非常感謝；宜蘭縣委顧團組訓顧問林明宗表示，後備軍人投入救災演訓不遺餘力，輔導組織不分藍綠。

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蔡總統表示，國軍守護國家安全第一線，後備軍人為和國軍聯合作戰的重要戰力，後備軍人輔導組織兼顧全民國防的任務。她並提及去年二月花蓮震災、八月豪大雨，以及普悠瑪列車翻覆等三起災禍，並指這皆彰顯後備軍人輔導組織協助救災的貢獻，平時協助國軍救災，遭逢戰事時也是國軍戰力的後盾。

蔡也表示，對後備軍人的照顧，她一定做到，制度改革正縝密規劃中。她也要求國防部研究，每年軍人節時讓這些無名英雄，共享各界對軍人的尊敬、受民眾肯定；擴大後備軍人輔導組織平時社會服務、戰時支援國軍能量，並提高經費、深化與拓展服務，在各鄉鎮市區建立「後備軍人輔導中心辦公室」。

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