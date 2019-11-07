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反對吳敦義列安全名單被嗆開鍘 南市兩選將戴口罩抗議

國民黨台南市立委參選人蔡育輝（左）、蔡淑惠（右）戴口罩、持看板，無聲回應黨內同志的開鍘要求，市議會黨團發言人王家貞（中）為兩人抱屈。（記者劉婉君攝）

國民黨台南市立委參選人蔡育輝（左）、蔡淑惠（右）戴口罩、持看板，無聲回應黨內同志的開鍘要求，市議會黨團發言人王家貞（中）為兩人抱屈。（記者劉婉君攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕國民黨主席吳敦義擬列不分區立委安全名單，國民黨提名台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠曾數度表達反對意見，黨內次團「OpenKMT」成員李福軒等人昨天要求對雙蔡開鍘，蔡育輝與蔡淑惠則手拿「我不是菜鳥」看板、戴上「戰將」的口罩，表達無聲的抗議。

傳遞基層聲音遭圍剿 感到委屈

蔡育輝與蔡淑惠兩人昨天下午得知李福軒等挺吳人士的訴求後，戴著口罩、手持「我不是菜鳥，我是五（七）屆國民黨籍議員」的看板現身，對於媒體的提問均揮手不開口，陪同在旁的市議會國民黨團發言人王家貞則代兩人叫屈，認為國民黨不是一言堂，值此多事之秋，全黨應該一致對外。

王家貞表示，蔡育輝、蔡淑惠對不分區名單一事表達得很清楚，兩人只是傳遞基層的聲音，仍尊重黨中央的安排，對有人要求開鍘，相當委屈，兩人也覺得是否該從此封口不語，才能滿足某些特定人士奇特的想法。

王家貞說，相信以黨中央的智慧，一定會參考各界的意見，做最好的安排，黨內同志針對反對的聲音大加抨擊，令人遺憾，不樂見這件事繼續發展。

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