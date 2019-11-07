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民進黨不分區 盼納三名新亮點

據悉，立法院長蘇嘉全再次向民進黨主席卓榮泰表達，他不願意列入不分區名單，也希望黨中央不要再提到他。（資料照）

據悉，立法院長蘇嘉全再次向民進黨主席卓榮泰表達，他不願意列入不分區名單，也希望黨中央不要再提到他。（資料照）

2019-11-07 05:30:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨不分區立委名單預計於下週三（十三日）中執會通過，提名小組前天再次召開會議，針對目前現有的口袋名單進行篩選，尚未確定不分區人選、安全名單、排序等細節，可能要待下週一才更明朗。對於不分區人選，黨內也盼排入二至三名新面孔的亮點名單，除了先前接受外部推薦人選外，黨內高層也主動出擊覓才。

現為不分區立委的立法院長蘇嘉全表達沒有列入下屆不分區的意願。據悉，在昨天中午府院黨高層會議後，蘇嘉全也再向民進黨主席卓榮泰表達，他沒意願列入不分區名單。

由於卓榮泰先前曾受訪說「蘇嘉全繼續留在立法院是理所當然」，被解讀是要以蘇嘉全列入不分區來化解蘇的姪子、立委蘇震清爭取不分區引發的紛爭，蘇嘉全則表達，希望黨中央不要再提到他，雙方言語有些交鋒。

蘇嘉全動向 卓：提名委員會討論

「蘇家風暴」迄今未解，卓榮泰昨於中常會前受訪時表示，不分區立委提名委員會已開過幾次會議，漸漸進入個別人選討論。蘇嘉全幾次私下表達，不要把他考慮在不分區立委名單內。

卓說，這件事茲事體大，還要經過提名委員會共同討論。至於蘇震清未來是否可能排入不分區立委，卓榮泰表示，個別人選問題還沒進一步確定。

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