吳敦義列不分區 中常委各有立場

國民黨昨舉行中常會，中常委對黨主席吳敦義是否列名不分區各有看法，有中常委要吳未來當立法院長，也有中常委質疑黨主席列不分區是小黨的策略。（資料照）

2019-11-07 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義列不分區立委引發議論，吳表態若有適當機會，可能排第八至十名，國民黨昨舉行中常會，中常委對吳是否列名不分區各有看法，有中常委要吳未來當立法院長，也有中常委質疑黨主席列不分區是小黨的策略。

挺吳派要求開鍘黑吳立委參選人

國民黨前中央委員溫三郎、「OpenKMT」成員李福軒等挺吳人士昨在中常會外集結，認為要共同以無比之歡欣請吳敦義列在不分區立委安全名單內，回到立法院為國民黨爭取立法院長，並點名曾表態反對吳加入不分區立委名單的國民黨台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠「黑殺」吳敦義，要求考紀會開鍘。

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中常委沈慶光會前受訪時對於吳敦義排在不分區第幾位認為，如果能激勵士氣，不用排太前面，在不是人人都認為圓滿的情況下，是比較好的方式。

中常委曾文培表示，支持吳敦義排在不分區的最大原因還是希望吳未來擔任立委後，可以爭取立法院長的位子，如果沒有排在安全名單內，都是白說的。有些人會有反對意見，但基於黨員身分，還是要給主席一定的尊重，否則，自己都看不起國民黨了，別人怎麼會看得起國民黨？

對於有人認為吳敦義若沒辦法拿到立法院長就不該任不分區，曾文培認為，都可以討論，當然還是希望立委要過半，韓國瑜也要當選總統，這是國民黨的終極目標，至於其他消極的想法，不宜現在來討論。

徐弘庭：若往後黨主席也照例 不是好的態度

中常委徐弘庭表示，他反對這時間點針對不分區名次做擠牙膏式的討論，會讓政黨陷在這議題裡面太久，不分區提名是中央提名小組和黨主席職權，一切等本月十三日名單再作討論比較妥當。

徐弘庭強調，不分區名單強烈代表這個政黨對國家、人民的態度；一般而言，黨主席列在不分區是一人政黨或小政黨的策略，一個最大在野黨的主席若開先例列在不分區，相對比較可惜，也會造成後續影響，之後的黨主席也會照例把自己列為不分區，不是好的態度。

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