批韓遭懲處 公務員被罰寫三千字心得

高市教育局長吳榕峯（中）說明，針對公開批評市府的公務人員，已請他先寫三千字心得報告。（記者王榮祥攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕高雄市政府某公務員假日參與公民論壇，並公開批評高雄市長韓國瑜，事後被要求閱讀該局處業務報告、再寫三千字心得感想；民進黨高市議員高閔琳痛批，韓市府官員濫用行政資源、違反行政中立，更該寫三萬字悔過書。

高市某國小人事主任，日前參與公民割草舉辦的公民假日論壇，並上台批評韓國瑜對外關係做不好、常遲到，並指「韓國瑜每天都在那邊講幹話，搞得高雄市政府只會講空話一樣」。引發外界注意，傳出當事人事後遭懲處！

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高閔琳：官員濫用行政資源 更該寫三萬字悔過書

民進黨高市議員高閔琳昨天詢問該事件後續，高市教育局長吳榕峯答詢指出，公務員不能隨便批評教育局或市政府，這個是有公務員的考績法可處理，將會請該名公務員看過教育局業務報告後、寫三千字心得感想，讓他知道教育局到底做了什麼政策。

吳榕峯：公務員不能隨便批評教育局或市政府

對於教育局要求公務員寫心得，高閔琳直呼離譜，質疑這是藍色恐怖、還是韓式恐怖？宛如讓高雄重回國民黨威權時代，還是高雄市已改由共產黨執政？

她認為，若該公務員假日參與論壇違反行政中立法，那副市長李四川刻意請假至小琉球、假裝巧遇韓國瑜為其造勢；民政局長曹桓榮直接動用高市府行政資源及民政局公務車，至競選立委的落跑議員陳麗娜競選總部為其站台，才是明顯違反行政中立法。她也舉吳榕峯過去擔任政大附中校長時，因違反公務員服務法遭提案彈劾，並被議決予以申誡處分，直言吳局長才更需要接受良好法治教育與品格教育。

新聞局長王淺秋說明，學校內有校務評議委員，會依據相關考績法規定，例如有污辱公署、或有侵害同事聲譽等進行調查，高市府從來沒有立刻要求或做任何懲處，如果依據考績法，這個公務員有問題的時候，才會加以處理。政務官在假日做任何符合規定的事情，都是合法的。

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