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《觀察筆記》騙術惠台
2019-11-07 05:30:00
中國又推出一國兩制的側翼行動。
總共有多少項的惠台措施呢？恐怕連國台辦也記不清吧？說穿了，還是統戰伎倆，更是影響台灣總統大選的企圖，所以在原有的惠台措施上又疊床架屋的加了二十六條，洋洋灑灑的彷彿要一股腦兒地將所有好東西都給台灣人，不是這樣嗎？
要惠台，簡單，民主化！
不然一手為雲一手為雨，笑、怒變面比翻書還快，在國境內抓台灣人，關的關，要動員關係幾番追問方知伊人下落，可悲啊，這樣的人治做為要惠台要台灣人的企業去投資，敢的人他的心臟一定很大顆，才可能在中國大地存活，縱使活下去因為制度不安穩也不一定撿得到黃金。
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君不見一波波台商洶湧回來了，為什麼？
中共黨部進駐大企業，要求他們姓黨，聽黨的話，這是國進民退，產業正朝國有轉進，最知名的如馬雲盛年退出經營位置，試問誰敢去給他共同參與自己公司決策？哪門子的惠台法？別傻了，給賣了還幫數鈔票。
若有心，怎不放自由行來嘉惠台灣消費？（資深記者黃明裕）