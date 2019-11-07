傳聞修法安插夫人幫 綠營控文化大革命

高市文化局機要秘書林宜靜，被指是李佳芬夫人幫的「小妹」，林宜靜昨出面表示，相關指控完全不是事實。（記者王榮祥攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市綠營議員昨天指控，高市文化局疑似為安插「夫人幫」任高雄流行音樂中心（簡稱高流）要職，傳出計畫修改所有行政法人自治條例，痛批文化大革命！高市副市長葉匡時澄清，這些傳聞只在內部討論階段、根本未成案，反嗆綠營立法權干預行政權。

文化局協助林宜靜 出任高流副執行長

民進黨高市議員高閔琳、簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲，昨聯合進行市政總質詢時指出，高市文化局正積極協助李佳芬的「小妹」、也就是文化局機要秘書林宜靜，擔任高雄流行音樂中心副執行長。

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高流董事會質疑林專業度 後來撤案

綠營批評，林在去年大選期間，任職於韓國瑜競選總部，大權在握的夫人幫，選後當然不會委屈自己小妹，於是透過市長室指示文化局長林思伶，將林宜靜派任為高流副執行長，綠營披露，今年八月一日的高流董事會議討論此議題時，因為當事人專業度受質疑，會中僵持兩小時，後來撤案。

人事案被擋 文化局提案修自治條例

人事案被董事會擋下後，傳出夫人幫為剷除有如「前朝餘孽」的法人董事們，於是在十月十六日文化局局務會議中，提案修正文化局各行政法人的自治條例，將原先依據母法「行政法人法」訂定的任期制，改為與監督機關首長同進退，並溯及既往？

綠營認為，此舉不僅違反並牴觸母法，更顯見韓國瑜及夫人幫對董監事們的猜疑與藐視，且為任用毫無專業背景的夫人幫小妹，更不惜違反母法，也要一次將四十多位董事全數解聘？無疑是韓國瑜、李佳芬在高雄文化界掀起的文化大革命。

葉匡時澄清：法案只在內部討論中

高市副市長葉匡時澄清，現在這個法案只在內部討論中，議員不知經過哪種方式得到內部文件？他覺得是立法權干涉行政權，如果通過內部討論再送議會，議員再質疑有何不妥，這樣才正常。

林宜靜：不是小妹 無法接受議員指控

林宜靜強調，相關指控完全不是事實，她不是什麼夫人的小妹，除了媒體經歷外，她曾擔任過策展人，幫忙籌辦過非常多的展覽，對議員指控無法接受。

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