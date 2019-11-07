賴清德扮母雞 拉抬吳思瑤、賴品妤

2019-11-07 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕選戰漸趨白熱化，前行政院長賴清德扮演「母雞」，全力幫自家人輔選，昨二度替爭取連任的北市第一選區民進黨立委吳思瑤站台，並同意接任新北市十二選區立委參選人賴品妤的競選總部主委，拉抬「小雞」選情，賴清德昨也親自說明接任賴品妤競總主委的三大原因。

賴清德表示，賴品妤是太陽花學運的要角，對國家、社會有相當的使命感，這樣的年輕人應該要提拔她、栽培她、支持她；第二個原因是賴品妤的選區是他的出生地，換句話說，她未來會成為他們的立委，所以他也很高興有機會邀請父老鄉親支持賴品妤。

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賴清德還說，第三個原因則是他過去在立法院與賴品妤父親賴勁麟，共同合作問政包括環境基本法，就是他們兩個人共同提出，還有許多法案、建設都是共同推動，因此今天賴品妤要出來選，很高興能夠支持她。

繼上週五首度北上替吳思瑤輔選，賴清德昨晚再度出席吳思瑤舉辦的加油餐會，力挺自家人。賴清德誇讚，吳思瑤除了是國會評鑑的優秀立委，在立院質詢也成功讓行政院推出雙語國家、地方創生、國家設計院等重大政策，懇請鄉親父老鼎力支持吳思瑤，讓她高票當選連任。

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