為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

新任法國駐台代表公孫孟：讓台灣在法國更廣為人知

新任法國在台協會主任公孫孟（左2）昨舉辦媒體茶敘，強調他派駐台灣的首要工作是「讓台灣在法國更廣為人知」。（記者呂伊萱攝）

新任法國在台協會主任公孫孟（左2）昨舉辦媒體茶敘，強調他派駐台灣的首要工作是「讓台灣在法國更廣為人知」。（記者呂伊萱攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕新任法國駐台代表公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）昨表示，他派駐台灣的首要工作是「讓台灣在法國更廣為人知」，同時將延續法台關係中活躍的創新、科技與文化互動，他也希望推動更多法國產品拓銷台灣，包括法國牛豬肉等進口。

法國在台協會主任公孫孟是職業外交官出身，曾任駐加拿大多倫多領事館總領事並三度外派亞洲，今年九月抵台履任。公孫孟昨首次舉辦媒體茶敘，分享他駐台的首要任務是「讓台灣在法國更廣為人知」，盼讓更多法國人來台灣旅遊或工作，也吸引更多台灣人到法國。

對於法國在台協會的重點工作，公孫孟說明，法國與台灣之間雙邊關係的工作主軸是延續的，將繼續推動法台在科技、創新創業、哲學思辨和文化等領域互動，「這些是法台關係活力的展現，也是當局給我的任務，將在既有基礎上繼續發展」。

盼在台灣超市看到更多法國產品

此外，他也希望推廣法國美食和產品拓銷，「希望在台灣超市裡可以看到更多法國產品，或例如在牛肉或豬肉議題上，商討出好的方案」。

另對於法國近來與G7國家一同支持台灣的國際參與，公孫孟則說，「和所有人合作符合法國利益」，例如抗疫是全球共同目標，需要讓地球上的每一份子都能參與，所以「法國也正在尋求讓台灣參與的方法，盡可能務實地處理」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播