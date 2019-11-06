新任法國駐台代表公孫孟：讓台灣在法國更廣為人知

新任法國在台協會主任公孫孟（左2）昨舉辦媒體茶敘，強調他派駐台灣的首要工作是「讓台灣在法國更廣為人知」。（記者呂伊萱攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕新任法國駐台代表公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）昨表示，他派駐台灣的首要工作是「讓台灣在法國更廣為人知」，同時將延續法台關係中活躍的創新、科技與文化互動，他也希望推動更多法國產品拓銷台灣，包括法國牛豬肉等進口。

法國在台協會主任公孫孟是職業外交官出身，曾任駐加拿大多倫多領事館總領事並三度外派亞洲，今年九月抵台履任。公孫孟昨首次舉辦媒體茶敘，分享他駐台的首要任務是「讓台灣在法國更廣為人知」，盼讓更多法國人來台灣旅遊或工作，也吸引更多台灣人到法國。

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對於法國在台協會的重點工作，公孫孟說明，法國與台灣之間雙邊關係的工作主軸是延續的，將繼續推動法台在科技、創新創業、哲學思辨和文化等領域互動，「這些是法台關係活力的展現，也是當局給我的任務，將在既有基礎上繼續發展」。

盼在台灣超市看到更多法國產品

此外，他也希望推廣法國美食和產品拓銷，「希望在台灣超市裡可以看到更多法國產品，或例如在牛肉或豬肉議題上，商討出好的方案」。

另對於法國近來與G7國家一同支持台灣的國際參與，公孫孟則說，「和所有人合作符合法國利益」，例如抗疫是全球共同目標，需要讓地球上的每一份子都能參與，所以「法國也正在尋求讓台灣參與的方法，盡可能務實地處理」。

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