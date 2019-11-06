本土社團挺蔡 批韓若當選是災難

台灣國家聯盟等多個本土社團昨召開記者會，共同呼籲明年總統選舉支持蔡英文連任，讓民主、自由、主權維持下去。（記者劉信德攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者陳鈺馥、王榮祥／綜合報導〕台灣國家聯盟等多個獨派本土社團昨日召開記者會，呼籲明年總統大選唯一支持蔡英文總統連任，台聯還暗批國民黨總統參選人韓國瑜是「酒空」，若當選會是台灣災難的開始；韓國瑜辦公室則反批，看到台聯的發言內容如此荒誕不經、邏輯不通，令人不知該如何回應，顯然台聯逐漸萎縮式微是有其理由的。

台灣國家聯盟總召吳樹民強調，雖然蔡總統民調領先，但民進黨不要以為選舉穩贏的，蔡的副手人選應推出「絕對贏」的組合，蔡可以釋出誠意重用前行政院長賴清德，化解獨派人士不滿。

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台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志表示，這次大選攸關台灣能否成為民主自由的正常化國家，蔡英文對一國兩制強烈表達「不可能」三個字，絕對是最好總統人選。包括台灣社社長張葉森、北社社長李川信、前考試院長姚嘉文也都強調明年支持蔡總統連任，要讓小英大勝。

台灣團結聯盟黨主席劉一德批評，明年大選當然唯一支持蔡英文，因為她的對手是一個「酒空」，打麻將、抱女人全部都來，對輔選有功的前立法院長王金平「無情無義」踩在腳下，對中共態度卑躬屈膝，這種人如果當總統，將是台灣災難的開始。

「這次大選是紅和綠的選擇！」台灣基進黨發言人顏銘緯呼籲，這次總統大選不是藍綠，而是紅和綠的選擇，韓國瑜不單是一個酒空，更是中國共產黨安插在台灣的代理人，千萬不能支持這種人當總統。

韓辦：對執政黨沒信心才抹紅

韓國瑜辦公室昨指出，只有對執政黨政績毫無信心的人，才會想盡辦法用抹黃、抹紅的方式來打擊競爭對手，由這一點看來，不難發現泛綠陣營對於「空心蔡」的政績顯然信心不足，只能表達強烈的同情和遺憾。

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