老幼都照顧到 蔡：要讓年輕人敢生

總統蔡英文昨天到屏東廟宇參拜，並和鄉親面對面開講，她強調要讓年輕人敢結婚、敢生、敢養，幼兒讓國家一起來養。（記者陳彥廷攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕總統蔡英文「面對面開講」的下鄉行程，昨天回到屏東，她參訪屏東縣多家廟宇，強打長照、幼兒等政績牌。她向支持者表示，政府對於農民、老人、青年、幼童的照顧，就是要讓年輕人敢結婚、敢生、敢養，幼兒讓國家一起來養。

蔡英文昨天發揮最強「母雞」戰力，為民進黨籍區域立委參選人鍾佳濱、莊瑞雄輔選。她抵達萬丹鄉忠心宮參拜時，上百位村民到場高喊「蔡英文凍蒜」、「屏東的女兒」，氣氛熱烈。

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讚屏東人團結 一定能衝高選票

蔡英文指出，屏東人從縣長潘孟安、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、農委會主委陳吉仲等人，都做得很好、受到肯定，屏東人很團結，一定能將選票衝到全台最高。

蔡英文強調，政府對於農民、老人、青年的照顧不遺餘力，在幼兒照顧方面，零到六歲的照顧從以往的每年二百億元成長到六百億元，讓年輕人敢結婚、敢生、敢養，幼兒上公立幼兒園不用錢，只需付雜費，而私立幼兒園每個月最高負擔四千五百元，其他由政府出錢，讓老人及幼兒都受到好的照顧。

蔡英文在新園新惠宮參拜時，主委張楊碧稱讚蔡總統任內積極下鄉訪視，貼近民心、紓解民苦，對外捍衛國家主權，保護人民生命財產安全，呼籲鄉親讓蔡英文再次連任。林邊慈濟宮主委姚源明也強調，明年要讓蔡英文及立委莊瑞雄連任。

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