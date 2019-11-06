母語話題互槓 綠轟歧視成性 韓反批抹黑

立委陳瑩（右起）、立委參選人張祐銘祐、立委蔣絜安、民進黨客家部主任魏筠5日在民進黨中央黨部召開記者會，指國民黨總統參選人韓國瑜夫婦多次拋出歧視母語言論，呼籲他們尊重不同族群的母語文化。（記者朱沛雄攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者楊淳卉、陳昀、許麗娟／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜及其妻子李佳芬先後拋出「母語在家學」、「學校學母語浪費資源」等言論，民進黨昨召開記者會批評韓氏夫妻歧視成性；韓國瑜昨在苗栗受訪時批民進黨「抹黑、造謠」，強調學校的課程是有限度和規範的，所以希望在學校能夠中英文並重，這個跟消滅母語一點關係都沒有。

民進黨原住民立委陳瑩指出，國民黨在過去威權時期推動「全面禁說方言」，各族群語言都被殘害，有過去慘痛教訓，要消滅母語的行為都不應該發生，請韓國瑜夫婦收回他們說的話。民進黨客家立委蔣絜安呼籲韓國瑜夫婦放下威權統治殖民心態，不要因為自己開辦維多利亞雙語學校就崇洋媚外。

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韓國瑜昨受訪指出，他希望台灣下一代的孩子能夠中英文俱佳，因為每一個學校的課程是有限度的和規範的，所以希望在學校能夠中英文並重，讓孩子具備在國際上移動的能力；至於自己在家講的母語，可以用演講比賽、話劇、社團、辯論等方法來鼓勵，母語絕對不會因為這樣子就消失。

韓國瑜競辦發言人何庭歡及國民黨立委林麗蟬等人昨也舉行記者會回應民進黨。何庭歡強調，在家跟父母、長輩從生活中學母語才是最有效的，課堂上應該聚焦中英語，韓陣營從沒說過「母語不重要」、「禁說方言」，根本沒有歧視問題，請民進黨把話吞回去。

國民黨參選人韓國瑜在苗栗受訪時，回應母語在家學可辦比賽來獎勵。（記者許麗娟攝）

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