拋議題爭聲量 蔡韓隔空交火

尋求連任的蔡英文總統與國民黨總統參選人韓國瑜之間激戰的「火花」日趨激烈，蔡、韓兩位主帥昨更是隔空火力交鋒，飄散濃厚的選戰煙硝味。（資料照）

2019-11-06 05:30:00

韓營稱民調月中有機會打平 蔡反諷：很少聽過民調可預告

〔記者邱芷柔、施曉光、鄭名翔、張軒哲／綜合報導〕二○二○總統大選決戰進入最後六十六天，尋求連任的蔡英文總統與國民黨總統參選人韓國瑜之間激戰的「火花」日趨激烈，蔡、韓兩位主帥昨更是隔空火力交鋒，飄散濃厚的選戰煙硝味。

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蔡英文目前選情在民調上居於領先地位，韓國瑜不斷拋出議題、開直播，韓競辦更透露內部民調顯示，與蔡的民調差距在縮小，十一月中旬有機會打平。蔡英文昨南下屏東時受訪，對於韓國瑜競辦透露民調一事表示「我也有聽說，但很少聽說民調是可以預告的」；她認為民調不是重點，重點是政治人物的言行能不能被民眾信賴。

蔡：要看能不能被信賴 韓：得民心者得天下

除了民調話題，韓國瑜頻頻在媒體上搶版面，包括「移工休息區」、「向桃園警方借廁所遭卡」及「直播洗衣服」等，蔡英文受訪時也忍不住開酸，「講一件事後又改口，這個習慣不太好，我相信民眾比較希望看的是他在議會答詢」。

蔡英文表示，對於外籍移工必須尊重，移工朋友是來幫助台灣產業發展，無論是社會大眾或是政治人物，都不應歧視；對於緊急借廁所這件事，警方很快就澄清，且有影片公布；而洗衣服是每天在家裡做的事，為什麼要公布？讓人難以理解。

韓國瑜昨走訪苗栗，對於民調落後，韓國瑜表示「民調如金箍棒可長可短、可高可低」、「不要相信那些」，面對現場韓粉熱情支持，很有自信稱「得民心者可得天下」。

吳：韓口才不錯 但拋出的議題比較多

國民黨主席吳敦義昨晚接受廣播專訪時，也被問到目前韓國瑜民調落後問題。吳表示，短暫落後還是可以再迎頭趕上，民調有時好，有時差一點，差一點時不能洩氣，要奮發圖強，領先一點不能得意忘形，他相信韓一定深懂這個道理，而且會很努力。

吳敦義還說，韓國瑜口才不錯，幽默風趣，有時劍指核心，但拋出的議題比較多，應該要讓民眾有深刻印象，展現拚經濟決心且有目標，社會能更安定和諧，打破目前兩岸關係，如果抓到這幾個重點，大家也許就會投票給韓國瑜。

韓陣營過去預告民調「追平」的時程，已經跳票過一次。韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千上月中旬曾公開指出，韓在十月底前會與蔡英文民調打平，十一月中旬出現超前，但迄今多家民調顯示韓的民調始終欲振乏力，韓辦發言人何庭歡昨回應，其實韓營內部民調顯示，雙方差距並不如外界所看到的這麼大，「還是有一些小差距，會繼續努力」。

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