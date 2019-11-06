誘台26條挖人才 經長：產業已知中國用完就丟

中國公布新二十六條「惠台」措施，意圖挖角台灣人才。竹科業者受訪坦言，不少在中國工作約滿的工程師回到台灣企業工作，認為至少「卡實在、有尊嚴」。圖為竹科大廠聯合徵才。（資料照）

2019-11-06 05:30:00

「回台企工作卡實在、有尊嚴」

〔記者黃佩君、洪友芳／綜合報導〕中國公布新二十六條所謂「惠台」措施。經濟部長沈榮津昨表示，這些措施「表面上對台灣有好處，最後還是對中國有利」；他還說，高科技人才赴中，「用完一年就丟了」，產業都已經認清真相。竹科業者受訪坦言，不少在中國工作約滿的工程師回到台灣企業工作，認為至少「卡實在、有尊嚴」。

沈榮津：已有完備赴中投審機制

中國對台提出二十六條新措施，開放台灣企業可參與中國５Ｇ、電信、航空、金融等特許事業，意圖在選前打造「惠台重磅彈」，也被認為目標是對準台灣人才與資本，並藉此延緩台商「脫中」的腳步。

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沈榮津指出，過去中國也曾發布惠台三十一項等措施，但「表面上對我們有好處，但最後還是對中國有利」；有了過去經驗，「大家都知道惠台措施都是口惠而實不至」，現在不僅廠商與企業都很清楚、警惕，甚至連個人也是一樣。

沈榮津強調，產業已看到很多高科技人才赴中，「用完一年就丟了」，無論是表面或事實上大家都已認清真相。

至於如何防範新二十六條的挖角效應，沈榮津指出，目前已有完備投審機制，台廠要赴中國進行相關投資，經濟部對資金、人才、技術層面都會有審查把關。

中企挖角價碼銳減 管理不尊重人性

竹科業者指出，中企近年來開出挖角價碼逐年減少，以新台幣計算，目前約是台灣的一到兩倍，不像先前的三到五倍之多；且中企與台企文化也不同，除了講話要小心翼翼，不可觸碰政治話題外，中企不尊重人性的管理風格，也讓不少約滿的工程師回到台灣企業工作，認為至少「卡實在、有尊嚴」。

還有工程師坦言，很難接受中方對待員工的態度，常是口出惡言，對人不尊重，台灣人以和為貴、不愛衝突，若不是為了高薪，沒有台灣人待得下去。

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