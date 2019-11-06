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《觀察筆記》力有未逮
2019-11-06 05:30:00
甚麼叫做力有未逮？是解除登革熱警報，又增一例。
警報解除的那一剎那，文章還大做一篇，令人雀躍。如今又來，不禁想問：工作落實了嗎？
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如果有腳踏實地，也許登革熱不會再起。也許，葉匡時不會被打臉。然而，十月二十一日解除，十一月四日又爆發，且鄰近並無境外移入個案確診的病例，顯然，需要做為政策作為上的檢討。
不過，話說回來，葉副市長被打臉又如何？他要痛定思痛，要徹底觀照何以防護網會有破洞乃至於有漏網之蚊。因為，這回不補破網，還會有重起的可能，可是人命關天耶。
高雄今年的本土登革熱有五十八例，佔全國一百例一半多，這城市出了要選總統的市長，怎可滅了再生呢？萬一重來後又威脅他縣市，何以告全國同胞？代理市長的葉匡時責任重大，金口一開，宣布解除就是真要免除疫情侵犯，讓人民安心，豈可口到卻做不到？
市長不是因登革熱難以撲滅，感於資金、人員受限的力有未逮而選總統吧！（資深記者黃明裕）