「卡韓」如廁? 徐國勇親體驗挺員警

內政部長徐國勇昨天到平鎮警分局慰勞基層員警。 （記者許倬勛攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜上週四、五到桃園進行傾聽之旅，同黨立委陳學聖事後爆料指韓國瑜到平鎮警分局龍岡派出所借廁所遭拒，引起關注。內政部長徐國勇昨為此前往平鎮警分局體驗如廁、力挺基層員警，並強調政治人物不應無端造謠，警察是人民保母、為民眾服務，內急是生理需求、人之常情，沒有理由會拒絕。

徐國勇：政治人物不應無端造謠

韓國瑜如廁「遭卡」鬧得沸沸揚揚、幾成羅生門，立委陳學聖究竟是不是烏龍爆料？市府前天發出聲明，強調警察局各派出所一向友善，民眾或是候選人借廁所都不曾拒絕。

請繼續往下閱讀...

徐國勇昨上午出席一貫道天元國際道場動土典禮再談此事，面露無奈說：「早就公布影像畫面了，整起事件子虛烏有。」他說，警察同仁不可能會拒絕民眾借廁所，更何況韓國瑜貴為高雄市長，如此說法實在很不尊重辛苦的基層員警，政治人物不該利用警方操作、造謠。

警方待國人一視同仁 絕無差異

對於媒體詢問，若再碰到類似狀況，是否會有特殊作法以免爭議？徐國勇說，警方對待所有國人都一視同仁，絕對不會有差異。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法