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彰化新住民姊妹挺小英 週六千人會師

來自中國湖南的魏雨化（中）擔任彰化縣新住民姊妹會總幹事，與菲律賓新住民邱莉亞（右）和同鄉好友謝孟婕（左）一起以行動支持蔡英文拚連任。（記者張聰秋攝）

來自中國湖南的魏雨化（中）擔任彰化縣新住民姊妹會總幹事，與菲律賓新住民邱莉亞（右）和同鄉好友謝孟婕（左）一起以行動支持蔡英文拚連任。（記者張聰秋攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文關懷新住民感動了異鄉求生的外籍配偶和其第二代，一群來自東南亞、中國的新住民朋友，九日將號召千名新住民的好姊妹，參加在溪湖鎮皇家婚宴會館舉辦「小英姊妹會暨新住民姊妹會後援會」成立大會，用行動力挺「辣台妹」拚連任。

「我生活在台灣，我是台灣人，我愛蔡英文。」來自中國湖南的魏雨化來台七年，她昨出席蔡英文彰化縣競選總部舉辦溪湖大會師的活動宣傳記者會，真情流露支持蔡英文。

在台灣生活廿多年的菲律賓新住民邱莉亞國台語雙聲道，一再感謝蔡英文照顧新住民，她說，二○一二年認識了蔡英文，對其親和力記憶猶深。她還找來同鄉好友謝孟婕到場助陣，謝孟婕用流利的台語說，「我嫁來這裡，我也是台灣人。」

週六當天廿六鄉鎮市小英姊妹會暨新住民姊妹會會長將齊聚現身，總會長邱鈴蘭呼籲婆婆媽媽、姊姊妹妹們總動員，用辦喜事婚嫁的心情，走進溪湖鎮皇家婚宴會館，用行動認同台灣、支持台灣！

競選總部總幹事邱建富表示，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、勞動部長許銘春（小英姊妹會全國總會副總會長），以及民進黨四位立委參選人等人也會到場為這群熱情姊妹加油打氣，而這也是新住民第一次在民進黨選舉造勢場合行動相挺，成立大規模的後援會，預估超過一二○○人參加。

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