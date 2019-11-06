三人競逐 何欣純勤跑 莊子富急追

台中立委第七選區，民進黨立委何欣純被看好能順利連任。（記者陳建志翻攝）

2019-11-06 05:30:00

記者陳建志／特稿

台中市立委第七選區，除尋求連任的民進黨何欣純，國民黨徵召莊子富，一邊一國行動黨也提名林培基參選，何欣純因問政專業形象佳，加上勤於經營地方，本屆就囊括六成三選票；莊子富參選後為彌補知名度不足，持續藉由廣播、臉書打空戰，近來更連辦十場座談會拉近與選民的距離，何欣純雖有同屬泛綠的林培基搶票，不過仍被看好能順利連任。

何欣純拚連任 雖看好仍不敢大意

尋求連任的何欣純，曾任三屆議員、二屆立委，地方經營扎實，本屆立委選舉更拿到六成三選票，大勝對手五萬二千多票，不過一直不敢鬆懈，早上到立法院開會，下午趕回選區繼續安排會勘、服務選民，累計已成功爭取上千件大小建設，加上專業、親切的形象，被看好能順利連任。

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不過此選區中小企業林立，「一例一休」政策引發企業主和部分勞工不滿，何欣純雖力推修法降低衝擊，但是否能順利化解民怨有待檢驗。選戰倒數六十多天，何欣純將以輕鬆方式和年輕父母以及社區媽媽、長輩互動，從十一月起，安排十多場的親子氣墊遊戲趴，以及行動卡拉ＯＫ咖啡車聚集人氣，更提醒支持者一定要拉票、投票，因為只有票開出來才是真的。

莊子富廣播人 打空戰提高知名度

國民黨徵召的莊子富是廣播人，擁有一票死忠聽眾，不過在這選區仍屬新面孔，面對基層耕耘十多年的對手，知名度不足為亟須克服的劣勢，決定參選後除勤於出席大小地方活動，並藉由廣播、臉書打空戰提升知名度，並找來前新北市長朱立倫、韓國瑜太太李佳芬合體拉抬聲勢。

選戰後期為了宣傳理念，並拉近和選民的距離，莊子富從十月底起，一連舉辦十場座談會，並安排歌唱比賽，希望以輕鬆的方式拉近和選民的距離，莊子富對於國民黨母雞韓國瑜聲勢翻揚充滿信心，選戰後期韓流能否從谷底爬升，以及是否順利整合地方民代、農會等勢力全力支持，將是莊子富能否逆轉的關鍵。

林培基屬泛綠 受扁號召搶政黨票

一邊一國行動黨推出曾任大里金城里長的林培基參選，今年七十歲的林培基，淡出政壇多年，此次在前總統陳水扁號召下參選，不諱言是為了爭取政黨票，希望小黨能出頭監督大黨，因是廿多年黨齡的民進黨員，外界預料將會瓜分部分綠營選票，是否對何欣純選情造成影響有待觀察。

台中立委第七選區，國民黨徵召的莊子富，全力爭取逆轉勝的機會。（記者陳建志攝）

台中立委第七選區，一邊一國行動黨推出林培基，希望能爭取更多的政黨票。（記者陳建志攝）

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