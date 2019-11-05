中國推26條 韓陣營：有利台商 樂觀其成

國民黨總統參選人韓國瑜昨在南投跑行程，透過韓陣營回應：「大陸是台灣重要出口市場，大陸當局營造對台商有利的經營環境，我們樂觀其成。」（記者佟振國攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者許麗娟、林良昇／南投報導〕中國昨宣布最新對台《廿六條》措施，允許台企參與5G、民航和金融組織等行業，強調享有同等待遇。國民黨總統參選人韓國瑜昨在南投跑行程，透過韓陣營回應：「大陸是台灣重要出口市場，大陸當局營造對台商有利的經營環境，我們樂觀其成。」

韓國瑜陣營表示，中國各地發展情況不同，提供的政策也不完全一樣，企業進入中國投資前，一定要做好各項風險分析，確實做好風險管控。

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韓陣營並指出，台灣政府對於台商進入大中國投資，應提供充分的協助與保障，做為台商的後盾；但現在民進黨政府完全無能為力，只能放任台商自生自滅，對於台灣經濟的發展沒有任何幫助。

韓陣營再指出，對於任何矮化中華民國主權的做法，他們堅決反對；為保障兩岸人民在互動中的相互權益，雙方公權力應積極溝通對話。韓國瑜當選後，會要求透過兩岸制度化的協商機制，健全保障兩岸人民權益。

對於《廿六條》，國民黨昨表示，樂見這些措施涵蓋了台灣企業與人民同等參與的服務及便利措施，但若其中有任何矮化中華民國主權的做法，該黨一定堅決反對。國民黨認為，唯有雙方執政當局不斷累積善意，才是維繫兩岸和平發展的不二法門。

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